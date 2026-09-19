Доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються автоматично, щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Розмір надбавки залежить від віку і сягає до 570 гривень на місяць.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються автоматично — після досягнення 70, 75 або 80 років до пенсії щомісяця додають фіксовану суму. У Пенсійному фонді нагадали, які саме виплати передбачені і чи потрібно звертатися із заявою.

У Пенсійному фонді України пояснюють: надбавку за віком отримують лише ті пенсіонери, чия пенсійна виплата станом на 1 січня 2026 року не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, доплата не призначається.

Скільки додають залежно від віку

Розмір щомісячної доплати визначається віком людини:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Тобто після 70 років доплата зростає поетапно. Якщо пенсіонеру вже призначили 300 гривень у 70 років, то після 75-річчя йому додадуть не 456, а лише різницю — 156 гривень, щоб загальна надбавка склала 456 гривень. Аналогічно після 80 років сума збільшується до повних 570 гривень.

Чи треба подавати заяву

Ні, доплата за віком призначається автоматично — звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду не потрібно. Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку.

Як рахують доплату в місяць народження

Важливий нюанс: якщо пенсіонер народився 1 числа, він одразу отримує повний розмір надбавки разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж, наприклад, 20 числа — доплату нарахують лише за 10 днів, що залишилися після настання віку.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області виплачуються тим самим способом, яким людина отримує пенсію, — через банк або «Укрпошту». Додаткових документів для цього не потрібно.

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