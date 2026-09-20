Грошова допомога в Одеській області доступна вразливим групам населення — благодійний фонд «Деполь Україна» розпочав реєстрацію на участь у програмі «Стабільний дохід — стабільне житло» з цільовою підтримкою до 78 000 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області знову доступна в регіоні — цього разу через благодійний фонд «Деполь Україна». Організація запустила програму «Стабільний дохід — стабільне житло», у межах якої вразливі групи населення можуть отримати гроші на заснування чи розвиток власної справи.

Грошова допомога в Одеській області надається в розмірі до 78 000 гривень. Кошти можна спрямувати на придбання виробничого та робочого обладнання, техніки чи інструментів, а також на оплату послуг із налаштування та підключення обладнання. До 20% бюджету дозволено витратити на витратні матеріали.

Водночас програма не покриває низку витрат: будівництво, оренду, комунальні послуги, рекламу, зарплати, податки, пальне та погашення боргів. Саме тому претендентів закликають уважно перевіряти, чи відповідає їхній запит цільовому призначенню допомоги.

Серед критеріїв для участі — проживання в Одеській області, наявність діючого або запланованого бізнесу й реєстрація ФОП. Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам, людям з інвалідністю, опікунам недієздатних осіб та мешканцям віком від 60 років.

Як подати заявку на програму

Заповнити анкету можна за посиланням forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн реєстрації — 30 вересня 2026 року. Контактний номер для уточнень — 095 245 25 67 (у робочий час).

У фонді наголошують: подання заявки не гарантує отримання допомоги — відбір учасників відбувається за критеріями Положення програми.

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