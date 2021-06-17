Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко

Обираючи президента В. Зеленського і його "Слуг" в 2019 році довірливий український народ, повіривши в диво-казку, що нова влада відкриє двері в новий Храм . Під впливом іскри, яка раптово спалахнула, В. Зеленський стає президентом України.

Минуло два роки і ми побачили, що стали жертвою бурхливих помилок. У президентській владі не виявилося чисто адміністративного і державного таланту. Політика для "Слуг народу" виявилася "la fatalite moderne" сучасним роком. А всі грози для українського народу ще незримі, вони за межею горизонту. І тут напрошується висновок, що пора дорогу новій владі дати, для нового життя шлях очистити. Лід під ногами влади став дуже тонким і відчувається його хрускіт.

Що президент залишає нашим дітям і онукам? Мертве запустіння, нежилу тишу, розвалені села, райони і міста. Мета влади привести країну до розвалу, злиднів, горя . Мільйони людей країни живуть безрадісно, безпросвітно і бідно . Жодної серйозної проблеми ця влада вирішити не зможе і поки вони при владі політичний цинізм триватиме. Президент В. Зеленський і "Слуги народу" не можуть об'єднати Україну і забезпечить економічну, суспільну, політичну стабільність, мир і конституційний правопорядок. Пора від популізму, брехні, відосиків позбавлятися. Думати і вирішувати проблеми поліпшення життя людей . У країні провалено всі реформи, які прийнято за ці два роки.

Парламентська більшість прийняла ряд неконституційних законів з продажу землі, банківської системі і ряд інших. У країні знищується наука, медицина, освіта, соціальна сфера і т. д.

Влада намагається державу перетворити на колонію, а колонії управляються іншими державами, іншими іноземними політиками.

Це факт і по іншому не буває.

У розпал комічних інтриг, підступів, смути і хаосу в країні немов гарматний постріл грянула звістка про те, що в будинку В. Кличка проводиться обшук . А що шукали? Головне − бажання офісу президента дискредитувати голову м. Києва . Адже Віталій Кличко головний претендент на президентських виборах . В. Кличко сильний політик, спортсмен, якого знають не тільки в нашій країні, а в усьому світі. Його авторитет дуже високий. Він є совістю і честю свого покоління. Це енергійний і мужній політик. Головне в людському характері Віталія - вірність ідеалу, а отже цілісність і порядність.

Віталій Кличко - гідна кандидатура бути кандидатом у президенти країни. Це він довів під час Революції Гідності, де був буревісником духу, маяком і доводить зараз своєю роботою на посаді мера м.Києва. Девіз Віталія:

"Hier stehe − Ich kann nicht andere".

"Тут я стою - я не можу інакше" ...

Все вернем, вернем, вернем, вернем!

А вже пора було й перевернути.

Л. Костенко

Український Журналіст Павло Іллюша