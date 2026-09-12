У Житомирі після серпневого підвищення тарифу кубометр води разом зі стоками подорожчав більш ніж удвічі — з 37,53 до 82,23 гривні. Обурення містян посилює те, що з кранів тече жовто-коричнева рідина з осадом.

Відстрочка від мобілізації у Житомирській області — не єдина тема, яку зараз жваво обговорюють місцеві: після серпневого підвищення тарифів у платіжках за комунальні послуги з'явилися нові, значно більші суми. Найбільше людей обурили нарахування за водопостачання та водовідведення — і те, що з кранів досі тече вода з осадом.

Як змінилися цифри в квитанціях житомирян

Як повідомляє видання «Час-Дій», після серпневого підвищення загальний тариф на воду зріс більш ніж удвічі. Якщо раніше один кубометр води разом зі стоками коштував 37,53 гривні, то тепер містянам рахують по 82,23 гривні за куб.

За інформацією, яку поширюють у місцевих телеграм-каналах, нові затверджені ціни такі: водопостачання — 36,93 гривні за кубічний метр, водовідведення — 45,30 гривні за кубічний метр.

Через таке різке подорожчання звичайні сім'ї почали отримувати рахунки, у яких сума лише за холодну воду і каналізацію сягає тисячі гривень.

Скарги на якість води: за що платять понад 82 гривні

Невдоволення платіжками посилюється тим, що вода у квартирах не годиться навіть для елементарних побутових справ. Користувачі соцмереж публікують фото та відео, на яких видно, що замість прозорої води у ваннах і раковинах збирається брудна жовто-коричнева рідина з помітним осадом.

Жителі міста наголошують: цією рідиною не можна користуватися — вона не підходить ні для пиття, ні для купання, ні для прання. Саме через різницю між високою ціною послуги та її низькою якістю містяни жартують, що за такої вартості вода мала б бути «зроблена з дорогоцінних матеріалів».

Куди скаржитися на якість води та нарахування

Якщо з крана тече брудна вода або суми в платіжці викликають сумніви, житомиряни можуть звернутися до комунального підприємства, яке надає послуги водопостачання та водовідведення. Фахівці мають перевірити і якість води, і правильність нарахувань за показаннями лічильників.

Для цього варто зафіксувати проблему: зробити фото або відео води, зберегти квитанцію та підготувати номер особового рахунку. Письмову скаргу можна подати особисто в абонентському відділі, надіслати поштою або через електронну форму на сайті водоканалу. Якщо реакції немає — звертатися до Держпродспоживслужби або до місцевої влади.

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