Україна і Росія досягли домовленості з газового питання

Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.

У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель також прокоментував результати переговорів.

«Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столицям, тобто ми повинні узгодити ці позиції… найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін», - заявив він.

Нагадаємо, в кінці цього року закінчується термін угоди з транзиту російського газу через Україну. Київ хотів укласти новий договір терміном на 10 років, в той час як Росія виступала за більш короткострокову угоду.

Раніше ми писали про те, що Росія вже не зможе відмовитися від українського газового маршруту навіть у теорії.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт і блогер Ель Мурид.

За його словами, черговий раунд переговорів Газпрому і Нафтогазу з транзиту газу через територію України говорить про вимушені поступки саме Газпрому щодо недавніх жорстких заяв з його боку.

"Переговори будуть продовжені, але вже можна припустити, що раніше названий термін в один рік, на якому наполягала Москва, вже не буде обговорюватися - мова йде про 3-5-річному контракті, і основним питанням є питання обсягів", - стверджує експерт.

Нагадаємо, майбутнє Росії виявилося в руках України, соратники Путіна підібгали хвости: на що готові в Москві.

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