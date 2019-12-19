Україна і Росія досягли домовленості з газового питання
Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.
Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.
У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.
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Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель також прокоментував результати переговорів.
«Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столицям, тобто ми повинні узгодити ці позиції… найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін», - заявив він.
Нагадаємо, в кінці цього року закінчується термін угоди з транзиту російського газу через Україну. Київ хотів укласти новий договір терміном на 10 років, в той час як Росія виступала за більш короткострокову угоду.
Раніше ми писали про те, що Росія вже не зможе відмовитися від українського газового маршруту навіть у теорії.
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив військовий експерт і блогер Ель Мурид.
За його словами, черговий раунд переговорів Газпрому і Нафтогазу з транзиту газу через територію України говорить про вимушені поступки саме Газпрому щодо недавніх жорстких заяв з його боку.
"Переговори будуть продовжені, але вже можна припустити, що раніше названий термін в один рік, на якому наполягала Москва, вже не буде обговорюватися - мова йде про 3-5-річному контракті, і основним питанням є питання обсягів", - стверджує експерт.
Нагадаємо, майбутнє Росії виявилося в руках України, соратники Путіна підібгали хвости: на що готові в Москві.
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Також Politeka писала, що Україна і Росія провели доленосні переговори по газу.