Ціна на газ для українців в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року буде нижче на 12 – 13%

Про це заявив заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає «24 канал».

При цьому, якщо порівнювати ціну січня 2020 року з груднем 2019 року, то ціна зросла. Але якщо порівнювати з ціною січня 2019 року, то вона стала менше, тому що оптова ринкова європейська ціна значно знизилася.

Наголошується, що також на зміну ціни вплинув курс долара, який дуже сильно знизився.

На запитання ведучого, чому ціна на газ в січні буде вище, ніж у грудні, якщо гривня продовжує знижуватися і ціна на світових ринках газу продовжує падати, чиновник відповів: "Насамперед із 1 січня скасовується цінове регулювання фактично, тобто за зобов'язаннями перед МВФ. З 1 січня уряд вже не встановлює ціни за так званим спеціальним обов'язків, тобто ми переходимо до більш європейському ціноутворення, скажімо так".

«Якщо бути чесними з людьми, чудес не буває», – заявив заступник голови "Нафтогазу".

Нагадаємо, Україна і Росія досягли домовленості по газовому питанню. Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.

У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.

Раніше ми писали про те, що Росія вже не зможе відмовитися від українського газового маршруту навіть у теорії.

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