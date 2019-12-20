Ціна на газ для українців в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року буде нижче на 12 – 13%
Про це заявив заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає «24 канал».
При цьому, якщо порівнювати ціну січня 2020 року з груднем 2019 року, то ціна зросла. Але якщо порівнювати з ціною січня 2019 року, то вона стала менше, тому що оптова ринкова європейська ціна значно знизилася.
Наголошується, що також на зміну ціни вплинув курс долара, який дуже сильно знизився.
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На запитання ведучого, чому ціна на газ в січні буде вище, ніж у грудні, якщо гривня продовжує знижуватися і ціна на світових ринках газу продовжує падати, чиновник відповів: "Насамперед із 1 січня скасовується цінове регулювання фактично, тобто за зобов'язаннями перед МВФ. З 1 січня уряд вже не встановлює ціни за так званим спеціальним обов'язків, тобто ми переходимо до більш європейському ціноутворення, скажімо так".
«Якщо бути чесними з людьми, чудес не буває», – заявив заступник голови "Нафтогазу".
Нагадаємо, Україна і Росія досягли домовленості по газовому питанню. Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.
Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.
У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.
Раніше ми писали про те, що Росія вже не зможе відмовитися від українського газового маршруту навіть у теорії.
Нагадаємо, майбутнє Росії виявилося в руках України, соратники Путіна підібгали хвости: на що готові в Москві.
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