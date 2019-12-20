Цена на газ для украинцев в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года будет ниже на 12 – 13%

Об этом заявил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает «24 канал».

При этом, если сравнивать цену января 2020 года с декабрем 2019 года, то цена выросла. Но если сравнивать с ценой января 2019 года, то она стала меньше, потому что оптовая рыночная европейская цена значительно снизилась.

Отмечается, что также на изменение цены повлиял курс доллара, который очень сильно снизился.

На вопрос ведущего, почему цена на газ в январе будет выше, чем в декабре, если гривна продолжает снижаться и цена на мировых рынках газа продолжает падать, чиновник ответил: "Прежде всего с 1 января отменяется ценовое фактически регулирование, то есть по обязательствам перед МВФ. С 1 января правительство уже не устанавливает цены по так называемым специальным обязанностям, то есть мы переходим к более европейскому ценообразованию, скажем так".

«Если быть честными с людьми, то чудес не бывает», – заявил заместитель главы "Нафтогаза".

Напомним, Украина и Россия достигли договоренности по газовому вопросу. Об этом по итогам переговоров в Берлине сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он не стал уточнять, о каких именно договоренностях идет речь, однако отметил, что переговоры были очень интенсивными. Шевчович также добавил, что соглашение достигнуто по всем элементам, а окончательно оно будет одобрено уже 20 декабря.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Украина, Европейская комиссия и РФ подготовили проект соглашения по газу, который должен быть доработан в ближайшее время.

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