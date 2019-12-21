Андрій Білецький розповів про те, що в Україні пройшов таємний внутрішній дефолт

Як повідомляє Politeka, лідер «Національного корпусу» розповів про нову кризу в Україні в інтерв'ю Politeka-online. За його словами, ця криза стала результатом величезної «дірки» в бюджет країни.

«В країні є економічна криза. І те, що сьогодні у нас фактично пройшов таємний внутрішній дефолт або секвестр бюджету – тобто сьогодні Україна призупинила фінансування величезної кількості витрат і всі будівництва абсолютно. Чому? Тому що там дірка не в 45, не у 50, вона до кінця року буде 80 мільярдів гривень», - заявив Білецький.

Він підкреслив, що відкривати ринок землі в таких умовах було б помилкою, адже країна знаходиться у важкій ситуації, а значить заради швидкого наповнення бюджету може продешевити з цінами на свої ресурси.

Раніше ми писали про те, що Білецький заявив, що нова влада влаштовує красиві подання для телевізора, однак у реальному житті надходить зовсім не «красиво».

Коментуючи тему масових протестів українців проти закону про відкритий ринок землі, Білецький розповів про подальші плани «Нацкорпуса». За його словами, зараз все залежить від дій влади.

«В даний момент я бачу одну і ту ж картину: збрехали, красиво показали по телевізору – негарно зробили те, що планували. І так абсолютно у всьому», - обурився лиедр «Нацкорпуса».

Він зазначив, що спочатку тема з відкритим ринком землі теж починалася «красиво»: уряд обіцяв ретельно розібратися в цьому питанні, а Зеленський двічі підкреслював, що землю не продаватимуть іноземцям.

«А маємо абсолютно протилежну картину. Маємо реформу, яка ні в чому в даний момент не відповідає інтересам України…Для того, щоб відкрити ринок землі, у тебе має бути покупець», - підкреслив Білецький.

Він додав, що всі інші країни з відкритим ринком землі спочатку створювали спеціальні організації, які викуповували ділянки у громадян і займались їх подальшим продажем, а також Національні земельні банки, які видають фермерам кредити на купівлю землі. При цьому він зазначив, що уряд досі не перейматися створенням відповідних структур.