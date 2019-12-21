Андрей Билецкий рассказал о том, что в Украине прошел тайный внутренний дефолт

Как сообщает Politeka, лидер «Национального корпуса» рассказал о новом кризисе в Украине в интервью Politeka-online. По его словам, этот кризис стал результатом огромной «дыры» в бюджете страны.

«В стране наблюдается экономический кризис. И то, что сегодня у нас фактически прошел тайный внутренний дефолт или секвестр бюджета – то есть сегодня Украина приостановила финансирование огромного количества расходов и все стройки абсолютно. Почему? Потому что там дыра не в 45, не в 50, она до конца года будет 80 миллиардов гривен», - заявил Билецкий.

Он подчеркнул, что открывать рынок земли в таких условиях было бы ошибкой, ведь страна находится в тяжелой ситуации, а значит ради быстрого наполнения бюджета может продешевить с ценами на свои ресурсы.

Ранее мы писали о том, что Билецкий заявил, что новая власть устраивает красивые представления для телевизора, однако в реальной жизни поступает совсем не «красиво».

Комментируя тему массовых протестов украинцев против закона об открытом рынке земли, Билецкий рассказал о дальнейших планах «Нацкорпуса». По его словам, сейчас все зависит от действий власти.

«В данный момент я вижу одну и ту же картину: соврали, красиво показали по телевизору – сделали некрасиво то, что планировали. И так абсолютно во всем», - возмутился лиедр «Нацкорпуса».

Он отметил, что изначально тема с открытым рынком земли тоже начиналась «красиво»: правительство обещало тщательно разобраться в этом вопросе, а Зеленский дважды подчеркивал, что землю не будут продавать иностранцам.

«А имеем абсолютно противоположную картину. Имеем реформу, которая ни в чем в данный момент не отвечает интересам Украины…Для того, чтобы открыть рынок земли, у тебя должен быть покупатель», - подчеркнул Билецкий.

Он добавил, что все другие страны с открытым рынком земли изначально создавали специальные организации, которые выкупали участки у граждан и занимались их дальнейшей продажей, а также Национальные земельные банки, которые выдают фермерам кредиты на покупку земли. При этом он отметил, что правительство до сих пор не озаботилось созданием соответствующих структур.