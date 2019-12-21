У новому «Звіті про фінансову стабільність» Національного банку України зафіксовано зниження співвідношення середніх зарплат в Польщі та Україні

За інформацією НБУ, воно знизилося з 4,5 до 2,7 разів. Такий успіх у відомстві пояснили «високими темпами зростання зарплати по Україні та поточнним зміцненням гривні», передає Politeka.

Більш того, згідно зі звітом, з середини 2018 року в Україні сповільнилися темпи трудової міграції, натомысть відзначається приріст зарплат, отриманих з-за кордону. За шість місяців цього року українці за кордоном отримували 19,1% всіх зарплат.

В НБУ радісно прогнозують, що в середньостроковій перспективі реальні темпи зростання українських зарплат складуть 4-6%.

Однак подібна картина у громадян, яким не чужа економіка, замість стриманого оптимізму викликала відвертий сміх. Наприклад, відомий український політолог Юрій Романенко в пух і прах розніс показники НБУ.

«Ви будете сміятися, але придурки з НБУ показали, як скоротилася різниця між зарплатами в Україні та Польщі. Тобто в їх розумінні ревальвація гривні на 15% 15% збільшила добробут українських трудящих. Тобто, якщо ревальвувати гривню до 8, то ми збільшимо рівень життя близько до Польщі. Ось він чудовий рецепт зростання», – написав він у своєму телеграм-каналі Romanenko Dreams&Nightmare Show.

При цьому, іронізує автор, немає потреби змінювати структуру економіки, збільшувати продуктивність праці або захищати власників і власність.

«Тупо ревальвуй і розповідай лохам казки. А потім, коли курс впаде до 35-40, будеш розповідати казки в Пуерто-Ріко про рукотворне економічне диво в Україні», – резюмував він емоційний пост.

Нагадаємо, Романенко пояснив різке рішення Зеленського по ігровим автоматам.

Як повідомляла Politeka, Романенко розніс в пух і прах "геніальні реформи" Гончарука.

Також Politeka писала, що Береза показав, на що Гончарук прирік українців.