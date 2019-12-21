В новом «Отчете о финансовой стабильности» Национального банка Украины зафиксировано снижение соотношение средних зарплат в Польше и Украине

По информации НБУ, оно снизилось с 4,5 до 2,7 раз. Такой успех в ведомстве пояснили «высокими темпами роста зарплаты по Украине и текущим укреплением гривны», передает Politeka.

Более того, согласно отчету, с середины 2018 года в Украине замедлились темпы трудовой миграции, но зато отмечается прирост зарплат, полученных из-за рубежа. За шесть месяцев этого года украинцы за границей получали 19,1% всех зарплат.

В НБУ радостно прогнозируют, что в среднесрочной перспективе реальные темпы роста украинских зарплат составят 4-6%.

Однако подобная картина у граждан, которым не чужда экономика, вместо сдержанного оптимизма вызвала откровенный смех. Например, известный украинский политолог Юрий Романенко в пух и прах разнес показатели НБУ.

«Вы будете смеяться, но придурки из НБУ показали, как сократилась разница между зарплатами в Украине и Польше. То есть в их понимании ревальвация гривны на 15% на 15% увеличила благосостояние украинских трудящихся. То есть, если ревальвировать гривну до 8, то мы увеличим уровень жизни близко до Польши. Вот он чудесный рецепт роста», – написал он в своем телеграмм-канале Romanenko Dreams&Nightmare Show.

При этом, иронизирует автор, нет надобности менять структуру экономики, увеличивать производительность труда или защищать собственников и собственность.

«Тупо ревальвируй и рассказывай лохам сказки. А потом, когда курс грохнется до 35-40, будешь рассказывать сказки в Пуэрто-Рико об рукотворном экономическом чуде в Украине», – подытожил он эмоциональный пост.

Напомним, Романенко объяснил резкое решение Зеленского по игровым автоматам.

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах "гениальные реформы" Гончарука.

Также Politeka писала, что Береза показал, на что Гончарук обрек украинцев.