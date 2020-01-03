Курс валют в Україні 3 січня готує немислиме, адже долар і євро буквально "застигнуть на своєму місці"

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 гривні.

При цьому за 100 євро українці повинні будуть викласти 2642,2 гривні.

Як повідомлялося раніше, долар закінчення 2019-го поміняв свій вектор, на думку експерта Вадима Иосуба, це сталося саме після того, як Нацбанк викупив 700 млн доларів в учасників ринку. Але ситуація на валютному ринку змінилася з подальшим зростанням вартості долара ненадовго, переконаний аналітик:

«В найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується», - прогнозує Вадим Иосуб.

На думку експерта, долар на міжбанку буде йти за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати 23,8/24,1 гривень:

«В цілому ніяких фундаментальних змін в українській економіці не відбулося. Зростання долара носить лише спекулятивний характер», - додав експерт уточнив, що, швидше за все, долар практично відразу ж після Нового року стабілізується і почне поступово знижуватися:

«коштуватиме близько 23 грн», - підсумував експерт.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2019 економіка України зросте на 3,5%, у 2020 році - на 3,5%, у 2021 році - на 4%. Що стосується прогнозів інфляції, то за 2019 рік - 6,3%, у 2020 2021 роках – по 5%, йдеться у висновках НБУ. Також НБУ знизив облікову ставку на 1%. Так від 25 жовтня 2019 року вона становить 15,5%, прогноз на кінець 2020 року - 8%.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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