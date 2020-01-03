Курс валют в Украине 3 января готовит немыслимое, ведь доллар и евро буквально "застынут на своем месте"

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов придется отдать 2368,62 гривны.

При этом за 100 евро украинцы должны будут выложить 2642,2 гривны.

Как сообщалось ранее, доллар в окончании 2019-го поменял свой вектор, по мнению эксперта Вадима Иосуба, это произошло именно после того, как Нацбанк выкупил 700 млн долларов у участников рынка. Но ситуация на валютном рынке изменилась с последующим ростом стоимости доллара ненадолго, убежден аналитик:

«В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется», - прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доллар на межбанке будет идти по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 23,8/24,1 гривен:

«В целом никаких фундаментальных изменений в украинской экономике не произошло. Рост доллара носит лишь спекулятивный характер», - добавил эксперт и уточнил, что, скорее всего, доллар практически сразу же после после Нового года стабилизируется и начнет постепенно снижаться:

«Будет стоить около 23 грн», - подытожил эксперт.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Что касается прогнозов инфляции, то за 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%, говорится в выводах НБУ. Также НБУ снизил учетную ставку на 1%. Так от 25 октября 2019 года она составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.