Курс валют в Україні 4 січня затаїться, оскільки долар і євро різко зупинять падіння

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані НБУ.

Так, за 100 доларів українці будуть змушені «викласти» аж 2368,6 гривень.

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро. 100 євро обійдуться українцям в 2642,2 грн.

Як повідомлялося раніше, долар закінчення 2019-го поміняв свій вектор, на думку експерта Вадима Иосуба, це сталося саме після того, як Нацбанк викупив 700 млн доларів в учасників ринку. Але ситуація на валютному ринку змінилася з подальшим зростанням вартості долара ненадовго, переконаний аналітик:

«В найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується», - прогнозує Вадим Иосуб.

На думку експерта, долар на міжбанку буде йти за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати 23,8/24,1 гривень:

«В цілому ніяких фундаментальних змін в українській економіці не відбулося. Зростання долара носить лише спекулятивний характер», - додав експерт уточнив, що, швидше за все, долар практично відразу ж після Нового року стабілізується і почне поступово знижуватися:

«коштуватиме близько 23 грн», - підсумував експерт.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.