Середній курс долара в Україні у 2020 році буде 25 грн/$

Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко, передає Обозреватель.



Експерт стверджує, що зміцнення курсу в 2020 році буде більш значним, ніж передбачається на даний момент.

"У цілому, курс буде залежати від припливу валюти по фінансовому рахунку. Зокрема, всіх хвилює питання, як вплине на ринок очікуване ослаблення інтересу нерезидентів до ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). Зрозуміло, що по мірі зниження ставок на ОВДП, приплив валюти, пов'язаний з купівлею гривні для подальшого придбання ОВДП буде знижуватися, тому можна припускати, що ревальваційний тиск буде знижуватися", – вважає аналітик.



Також вона не виключила, що настрої на ринку можуть різко зміниться і долар піде вгору.

Раніше світові аналітики заявляли, що за 2019 рік гривня зміцнилася стосовно долара на 16,5%, встановивши світовий рекорд.

Але це сильно вдарило по державному бюджету, оскільки країна почала втрачати дохід від експорту.

Також ми повідомляли, що після Нового року курс долара в Україні може піднятися до позначки в 27 грн/$. За прогнозом експерта Сергія Головньова, курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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