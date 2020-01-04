Средний курс доллара в Украине в 2020 году будет 25 грн/$
Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, передает Обозреватель.
Эксперт утверждает, что укрепление курса в 2020 году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.
"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривны для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.
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Также она не исключила, что настроения на рынке могут резко изменится и доллар пойдет вверх.
Ранее мировые аналитики заявляли, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировой рекорд.
Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.
Также мы сообщали, что после Нового года курс доллара в Украине может взлететь до отметки в 27 грн/$. По прогнозу эксперта Сергея Головнева, курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.
Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.
Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.
Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.