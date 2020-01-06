Вартість нафти Brent вперше з квітня 2019 року перевищила $70 за барель

Стрибок стався після 3 січня на тлі нового загострення відносин між США і Іраном. За даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна досягла $70,73 за барель. Ціна на золото становить $1579 за унцію — це шестирічний максимум.

Таке зростання цін пояснюють побоюваннями інвесторів, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку, яка постачає нафту з Перської затоки, або атакувати нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході відбувся після того, як 27 грудня в Іраку атакували американську військову базу, в результаті чого загинув один цивільний та ще кілька військовослужбовців постраждали.

США звинуватили в нападі шиїтське угруповання «Катаїб Хізбалла», яке пов'язують з Іраном.

В ніч на 3 січня американці завдали авіаудар поруч з аеропортом Багдада в Іраку. В результаті загинули щонайменше семеро осіб, у тому числі командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс» Касем Сулеймані. Він тоді перебував на зустрічі з представниками іракських «Сил народної мобілізації».

Зі знищенням генерала світ опинився на порозі ядерної війни. Ракетні війська Иранської республики приведені в підвищену боєготовність. Цю інформацію вже підтвердив офіційний представник США на Близькому Сході.

Білий дім поки не знає, з якою метою офіційний Тегеран пішов на такий крок. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети, серед яких є боєголовки з ядерним потенціалом, на конкретні об'єкти.

Раніше ми повідомляли, зростання вартості нафти торкнеться подорожчання в Україні не тільки палива, але і газу, та енергоносіїв. Що, в свою чергу, потягне стрибок цін на продукти і так далі.

"Прогнозують зростання нафти на 10% в січні, - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Жінка з косою". - Отже, ціни на паливо підуть у ріст, а з ними і зростання ціни на газ та інші енергоносії. Також піде подорожчання цін на продукти через подорожчання логістичних витрат. Це може вдарити по планам нашого Кабміну, який хотів зменшити тарифи..."

Нагадаємо, рейтинг Зеленського котиться вниз слідом за Порошенко: Білецький розкрив правду.

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