Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель

Скачок произошел после 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном. По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель. Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.

Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, который снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошел после того, как 27 декабря в Ираке атаковали американскую военную базу, в результате чего погиб один гражданский и еще несколько военнослужащих пострадали.

США обвинили в нападении шиитскую группировку «Катаиб Хизбалла», которое связывают с Ираном.

В ночь на 3 января американцы нанесли авиаудар рядом с аэропортом Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Он тогда находился на встрече с представителями иракских «Сил народной мобилизации».

С уничтожением генерала мир оказался на пороге ядерной войны. Ракетные войска Иранской республики приведены в повышенную боеготовность. Эту информацию уже подтвердил официальный представитель США на Ближнем Востоке.

Белый дом пока не знает, с какой целью официальный Тегеран пошел на подобный шаг. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты, среди которых есть боеголовки с ядерным потенциалом, на конкретные объекты.

Ранее мы сообщали, рост стоимости нефти затронет подорожание в Украине не только топлива, но и газа, и энергоносителей. Что, в свою очередь, потянет скачок цен на продукты и так далее.

"Прогнозируют рост нефти на 10% в январе, - говорится в сообщении телеграм-канала "Женщина с косой". - Следовательно, цены на топливо пойдут в рост, а с ними и рост цены на газ и другие энергоносители. Также пойдет подорожание цен на продукты из-за удорожания логистических расходов. Это может ударить по планам нашего Кабмина, который хотел уменьшить тарифы..."

Напомним, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко: Билецкий раскрыл правду.

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