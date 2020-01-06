Ракетные войска Иранской Республики приведены в повышенную боевую готовность

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Эту информацию уже подтвердил официальный представитель США на Ближнем Востоке.

Сообщается, что ракетные силы Иранской Республики были активированы на территории всей страны.

Белый дом пока не знает, с какой целью официальный Тегеран пошел на подобный шаг. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты, среди которых есть боеголовки с ядерным потенциалом, на конкретные объекты.

"Они, очевидно, находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим ", – информирует представитель США.

Стоит также отметить, что официальный Тегеран отказался придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года, подписанного с США, после ликвидации бригадного генерала Касима Сулеймани.

Ранее мы рассказывали о том, что США мощно ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани на территории Ирака, участвовавшего в нападении на американское посольство.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что ликвидированный Касим Сулеймани был другом Владимира Путина и они вместе обсуждали вопрос военного вторжения РФ в Сирию. Во время встречи в 2015 году в Москве президент России также назвал Сулеймани «мой друг, Касим».

Власти Ирана пообещали отомстить Вашингтону за ликвидацию своего генерала и пригрозили развязать новую войну против США.

Также мы рассказывали о том, что накануне ликвидации Сулеймани США перебросили на Ближний Восток тысячи военнослужащих, а на военных базах в Европе засветилась новая американская авиация.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, страшный сон Путина на яву: в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

Также Politeka писала, что США ликвидировали друга Путина: Трамп прервал молчание, детали и кадры спецоперации.