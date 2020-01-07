В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України зробили прогноз на курс долара в Україні 2020 року

За прогнозами Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 2020 року курс долара буде знижуватися, але поки невідомо наскільки буде зміцнюватися гривня. Це залежить від багатьох факторів: від ситуації на світових ринках до розвитку економіки в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також він звернув увагу на вплив курсу на споживачів і експортерів і зазначив, що зниження і зростання відображається позитивно для одних і негативно для інших.

Він зазначив, що під час того, як долар падає є і негативні наслідки , адже в такому випадку страждає бюджет, а також експортери. Виграють від падіння курсу лише споживачі.

Експортери в цьому випадку можуть отримати менше гривневої валюти за свою продукцію, в той же самий час витрати залишатимуться на тому ж рівні і зовсім не зміняться.

Бюджет може постраждати в тому випадку, якщо податки стануть зменшаться в гривневому еквіаленті. А споживач починає вигравати в тому, що зростання цін різко буде сокращатся і сповільнюватися. Особливо це стосується товарів, які імпортують.

Також раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 7 січня готує несподіваний, адже долар і євро тимчасово застигнуть на місці.

Про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Так, 100 доларів в обмінниках буде коштувати 2368,62 гривні. А 100 євро обійдуться в 2642,2 гривні.

Проте вже в четвер, 8 січня, валюта продовжить падіння. 100 доларів обійдуться в 2367,85 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за 2639,32 гривні.

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