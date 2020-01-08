Курс валют в Україні 8 січня перерве ланцюжок «застою», оскільки долар і євро різко подешевшають

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, тривалий час долар продавався за 23,6862 за банкноту, то сьогодні в обмінниках він буде 23,6785 гривні.

Ще більшою різниця буде відчуватися з курсом євро: в минулі дні він продавався по 26,422, то сьогодні за неї доведеться віддати 26,3932 гривень.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 2020 року курс долара буде знижуватися, але поки невідомо наскільки буде зміцнюватися гривня. Це залежить від багатьох факторів: від ситуації на світових ринках до розвитку економіки в Україні.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також він звернув увагу на вплив курсу на споживачів і експортерів і зазначив, що зниження і зростання відбивається позитивно для одних і негативно для інших.

Він зазначив, що під час того, як долар падає є і негативні наслідки , адже в такому випадку страждає бюджет, а також експортери. Виграють від падіння курсу лише споживачі.

Експортери в цьому випадку можуть отримати менше гривневої валюти за свою продукцію, в той же самий час витрати залишатимуться на тому ж рівні і зовсім не зміняться.

Бюджет може постраждати в тому випадку, якщо податки стануть зменшаться в гривневому эквиаленте. А споживач починає вигравати в тому, що зростання цін різко буде сокращатся і сповільнюватися. Особливо це стосується товарів, які імпортують.

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