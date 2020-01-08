Курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні

Як передає Politeka.net, про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у своєму Facebook.

Зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

"Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється за зміни чи у світі, або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може тимчасово вплинути на таку зміну, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили, щоб протистояти серйозним змінам курсу", - пояснив всі нюанси глава профільного міністерства.

Підсумовуючи, Тимофій Милованов також спрогнозував зміцнення гривні по відношенню до долара. Але ситуація все одно буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"У попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватися проти зміни курсу, а не намагатися його вгадати. Вгадати курс не може ніхто", - резюмував міністр у своєму Facebook.

Раніше світові аналітики заявляли, що за 2019 рік гривня зміцнилася по відношенню до долара на 16,5%, встановивши світовий рекорд.

Але це сильно вдарило по державному бюджету, оскільки країна почала втрачати дохід від експорту.

Також ми повідомляли, що після Нового року курс долара в Україні може піднятися до позначки в 27 грн/$. За прогнозом експерта Сергія Головньова, курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

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