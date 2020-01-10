Курс валют в Україні 10 січня різко шокує показниками, оскільки долар і євро підуть вгору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

За 100 доларів українцям доведеться викласти 2411 гривень.

А ось за 100 євро потрібно буде заплатити ще більше - 2679 гривень.

Як повідомлялося раніше, економічний аналітик Вадим Іосуб прогнозує, що курс долара і євро в Україні може зміниться вже до середини січня.

Так, разом з святами закінчився і ажіотажний попит на валюту, тому курс може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$.

При цьому, на найближчий тиждень, за словами аналітика очікується зовсім незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися з 23,5/23,8 грн.

З 2 січня офіційний курс долара знизився з 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Наголошується, що попит/пропозиція долара на міжбанку зросли за цей же час з 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

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