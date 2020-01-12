Курс валют в Україні 12 січня готує немислиме, оскільки подорожчання долара і євро різко зупиниться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Так, 12 січня вартість долара складе 23,9677 гривень за купюру. А за один євро доведеться віддати 26,5874 гривні.

Аналогічним курс валют буде і в понеділок, 13 січня.

Раніше у НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Так, глава НБУ Яків Смолій розповів, що можуть бути різні сценарії, але, найімовірніше той, що істотних провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось істотних межах:

«Говорити про те, що буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно». На ринку України в кінці 2019 року пропозицію валюти було істотним, що і вплинуло на її вартість - все пов'язано з об'ємними інвестиціями іноземних суб'єктів в боргові цінні папери уряду:

«Вони склали близько 4 мільярди доларів у рік». Нацбанк викупив близько 8 мільярдів доларів надлишкової валюти з ринку із-за цього, зазначає фахівець.

Також ми писали, що економічний аналітик Вадим Иосуб прогнозує, що курс долара і євро в Україні може зміниться вже до середини січня. Так, разом з святами закінчився і ажіотажний попит на валюту, тому курс може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$.

Нагадаємо, курс долара здивує українців у 2020 році: що буде з гривнею.

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