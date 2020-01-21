Автомобілістів в Україні чекає новий удар по кишені

Так, для водіїв збільшили податок під час продажу автомобіля. А саме, три ставки, які сплачує продавець у разі відчуження авто або іншого транспорту, тоді як раніше їх було дві.

Відповідне положення прописано в законопроекті №1210, який 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому. Документ повинні підписати спікер парламенту та президент.

Під час продажу або відчуження більше двох авто за рік, автовласників змусять заплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

Якщо ж українець продасть тільки одне авто на рік, платити нічого не потрібно – ставка податку становить 0%, як і раніше. Не зміниться ставка і при продажу другого авто протягом року – податок 5%.

Уточнимо, що нововведення стосується не тільки легкових авто, але і будь-якого виду транспорту. Тобто сюди входять і причепи, і мопеди, та навіть автобуси і трактори.

На сплату податку буде даватися лише 60 днів. У разі несплати податку нараховуватиметься пеня, а машина може бути конфіскована.

Нагадаємо також, народні депутати планують різко посилити покарання за паркування в недозволених місцях. Заходи для порушників передбачені законопроектом №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Куди більш серйозне санкції передбачені для тих, хто воліє ставити своє авто на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Нагадаємо, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

Як повідомляла Politeka, штрафи будуть до 85 тисяч, Зеленський підписав новий жорсткий закон: кому і за що доведеться платити.

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