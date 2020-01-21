Автомобилистов в Украине ждет новый удар по карману

Так, для водителей увеличили налог во время продажи автомобиля. А именно, три ставки, которые платит продавец в случае отчуждения авто или другого транспорта, тогда как ранее их было две.

Соответствующее положение прописано в законопроекте №1210, который 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ должны подписать спикер парламента и президент.

Во время продажи или отчуждения более двух авто за год, автовладельцев заставят заплатить 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

Если же украинец продаст только одно авто в год, платить ничего не нужно – ставка налога составляет 0%, как и раньше. Не изменится ставка и при продаже второго авто в течение года – налог 5%.

Уточним, что нововведение касается не только легковых авто, но и любого вида транспорта. То есть сюда входят и прицепы, и мопеды, и даже автобусы и тракторы.

На уплату налога будет даваться лишь 60 дней. В случае неуплаты налога будет начисляться пеня, а машина может быть конфискована.

Напомним также, народные депутаты планируют резко ужесточить наказание за парковку в неположенных местах. Меры для нарушителей предусмотрены законопроектом №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Куда более серьезное санкции предусмотрены для тех, кто предпочитает ставить свое авто на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Напомним, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Как сообщала Politeka, штрафы будут до 85 тысяч, Зеленский подписал новый жесткий закон: кому и за что придется платить.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.