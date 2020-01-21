Автомобилистов в Украине ждет новый удар по карману
Так, для водителей увеличили налог во время продажи автомобиля. А именно, три ставки, которые платит продавец в случае отчуждения авто или другого транспорта, тогда как ранее их было две.
Соответствующее положение прописано в законопроекте №1210, который 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ должны подписать спикер парламента и президент.
Во время продажи или отчуждения более двух авто за год, автовладельцев заставят заплатить 18% от оценочной стоимости транспортного средства.
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Если же украинец продаст только одно авто в год, платить ничего не нужно – ставка налога составляет 0%, как и раньше. Не изменится ставка и при продаже второго авто в течение года – налог 5%.
Уточним, что нововведение касается не только легковых авто, но и любого вида транспорта. То есть сюда входят и прицепы, и мопеды, и даже автобусы и тракторы.
На уплату налога будет даваться лишь 60 дней. В случае неуплаты налога будет начисляться пеня, а машина может быть конфискована.
Напомним также, народные депутаты планируют резко ужесточить наказание за парковку в неположенных местах. Меры для нарушителей предусмотрены законопроектом №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.
Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Куда более серьезное санкции предусмотрены для тех, кто предпочитает ставить свое авто на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".
Напомним, что Слуги народа решили добить украинских водителей.
Как сообщала Politeka, штрафы будут до 85 тысяч, Зеленский подписал новый жесткий закон: кому и за что придется платить.
Также Politeka писала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.