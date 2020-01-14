Депутаты штрафами хотят объявить войну водителям, которые паркуются в неположенных местах, пишет Дело 

Народные депутаты планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах. Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет. 

Парковка

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотофиксации. 

инспектор парковки

Авторы законопроекта из фракции "Слуга народа" полагают, что увеличение штрафов поможет упорядочить ситуацию на парковках и улучшить доступность паркомест для людей с инвалидностью. Фотофиксация автомобиля-нарушителя при этом поможет доказать факт нарушения, если водители захотят обжаловать штраф в суде.

Также напомним, что в Киеве вырастут тарифы на парковку. Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.

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