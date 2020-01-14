Депутаты штрафами хотят объявить войну водителям, которые паркуются в неположенных местах, пишет Дело

Народные депутаты планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах. Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотофиксации.

Авторы законопроекта из фракции "Слуга народа" полагают, что увеличение штрафов поможет упорядочить ситуацию на парковках и улучшить доступность паркомест для людей с инвалидностью. Фотофиксация автомобиля-нарушителя при этом поможет доказать факт нарушения, если водители захотят обжаловать штраф в суде.

Также напомним, что в Киеве вырастут тарифы на парковку. Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.

Таке мы сообщали, что Киевским водителям готовят новый удар: "стоимость вырастет в 10 раз".

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