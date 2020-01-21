Клієнти націоналізованого ПриватБанку продовжують залишати скарги на компанію, заявляючи, що банк неправомірно списує гроші з їх рахунків.

Як розповів один із клієнтів банку на сайті Мінфін, він до останнього вважав ПриватБанк одним з найкращих українських банків, був його клієнтом більше 10 років, але недавні ситуації змусили його змінити думку.

За словами клієнта, за останні два роки банк підставляє його на гроші вже в четвертий раз. Перший раз банк списав 5000 гривень. Коли чоловік запитав, що це за списання, в установі відповіли, що півроку не стягували з нього комісію, а тепер знайшли помилку і виправили її. Чоловік зазначив, що не став тоді звертатися до суду через 5000 гривень.

Через рік з картою сталася схожа ситуація. З карти списалось 2100 гривень, які пішли на американський сайт. У банку заявили, що списання коштів можливо, якщо раніше чоловік вводив на цьому сайті свої реквізити – дані карти.

«Зазначаємо, що у випадку прив'язки карти до сайту, власник картки тим самим дає згоду на списання платежів даним сайтом/сервісом без необхідності повторного підтвердження операції», - повідомили в техпідтримці.

Клієнт розповів, що його картка дійсно була підв'язана до сайту, але він встановив ліміт на свою карту, який перестав працювати. Саме тому шахраї змогли списати гроші. В банку відповіли, що «таке буває..».

Після цього у клієнта було ще дві неприємні історії з кредитним лімітом, який йому то збільшували, то знижували. У результаті чоловікові доводилося за кілька днів шукати великі суми грошей, щоб безпроцентно погасити карту.

«Це реально остання крапля. Це вже не ПриватБанк, а якесь кидалово. Вже немає терпіння, чесне слово», - заявив чоловік.

До речі, днями в Приватбанку вже траплявся подібний збій. Клієнтка розповіла, що Приват завис під час поповнення карти. Після того, як завантаження відновилася, на екрані з'явився номер карти сторонньої людини. Після спілкування з техпідтримкою з'ясувалося, що ніякого збою не було, і гроші, проковтнуті терміналом, клієнтці не повернули.

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