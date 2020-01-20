Державний ПриватБанк звинуватили у неправомірних діях по відношенню до клієнтів

Про кричущий інцидент розповіла клієнтка, яка залишила відгук на порталі Мінфін.

За її словами, вона намагалася поповнити картку, але в самий невідповідний момент термінал Приватбанку просто завис.

"Потім я кинула в автомат купюру в 500 грн, і тут я помітила, що це дані не моєї картки на моніторі, а сторонньої людини! Кнопку "поповнити" я не натискала, т. е — операція не була завершеною і мною не була підтверджена в момент, коли я звернулася в службу підтримки банку, фото з монітора з зазначенням часу додані в зверненні. Я запитала у консультанта банку, що потрібно зробити мені з цієї незавершеною операцією і як зарахувати ці гроші на мою карту? Консультант мені відповіла, що я не повинна натискати кнопку „підтвердити“ операцію і просто дочекатися закінчення таймера, не продовжуючи ніяких дій з терміналом, щоб вікно з реквізитами незакінченого і не підтвердженого платежу закрилося само автоматично", - розповіла вона.

Через кілька днів з нею пов'язується ПриватБанк і повідомляє, що клієнтка свої гроші не отримає, оскільки нібито ніякого збою в терміналі не було.

"А далі я взагалі отримала класну відповідь... Банк все одно без моєї згоди міг відправити гроші і повернути їх ніяк не можна! Крім того, точно сказати, куди поділися мої 500 грн, проковтнуті терміналом, вони мені теж сказати не можуть... загалом, через 2 години втраченого часу, я отримала відповідь :«сам дурень» і гроші, які я нікуди не відправляла, повернути неможливо і навіть не можна дізнатися куди вони поділися, після поїдання терміналом!



ПриватБанк — спасибі за безцінну марну підтримку і за те, що без згоди своїх клієнтів можете творити з їхніми грошима все, що вам заманеться не звітуючи. Думаю, після 10 років позитивного співробітництва з вашим банком, настав час задуматися, якщо не повернете гроші!", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.