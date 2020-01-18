ПриватБанк продовжує добивати своїх клієнтів огидним сервісом

Про це на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт, якого ПриватБанк підставив вже кілька разів.

За його словами, все почалося в 2018 році, коли ПриватБанк раптово виставив йому борг у п'ять тисяч гривень.

В банку почали виправдовуватися, що система помилково не списувала довгий час з його рахунку кошти за комісію, тому накопичилася така сума. Він вирішив оплатити заборгованість і користувався картою далі.

Схожа ситуація сталася в січні 2019 року, коли з його карти списали 2100 гривень, оскільки вона нібито була прив'язана до американського сайту.

Через пару місяців ПриватБанк знизив кредитний ліміт клієнта з 40 тисяч до двох, виставивши йому борг у 38 тисяч, встановивши також розрахункову дату через два тижні.

"Самому кращому клієнту, ось такий подарунок! Незабаром з'ясовується, що це не тільки мені подарували ось такий подарунок! І той факт, що потрібно десь знайти 38 000 грн за два тижні мене зовсім не радував, так як потім буде прострочення, а це моя репутація! Природно, мені довелося знайти і погасити цей мінус", - додав незадоволений клієнт.

Але і на цьому історія не закінчилася, оскільки потім ПриватБанк знову надав йому кредитний ліміт до 10 тисяч гривень, яким він став активно користуватися.

"І що ви думаєте? Я знову Повівся! Погодився! Покористувався 3 місяці, і сьогодні знову це чарівне смс: "По вашій карті Кредитний ліміт переглянуто: 0 грн!". І природно карта пішла в мінус -9700 грн! І розрахункова дата через 9 днів! Це реально остання крапля! Це вже не ПриватБанк, а якесь кидалово! Вже немає терпіння, чесне слово! Шановні Клієнти Приватбанку, навіть якщо у вас на рахунку немає коштів, це не означає, що ваше фінансове становище в безпеці! Будьте обережні!", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Ми не хотіли б, щоб у Вас склалося хибне враження про нашому банку. Звертаємо Вашу увагу на те, що для проведення оплати на сторонніх сайтах і сервісах, або для прив'язки карти (збереження її для подальших оплат) необхідно, щоб були введені реквізити картки. Списани засобів можливо тільки в тому випадку, якщо раніше на сайті були введені дані карти. Зазначаємо, що у випадку прив'язки карти до сайту, власник картки тим самим дає згоду на списання платежів даним сайтом / сервісом без необхідності повторного підтвердження операції. З надання та розміру ліміту кредитних коштів дозвольте пояснити, що банк приймає рішення на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників", - відповів на скаргу представник державного банку.

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