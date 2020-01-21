Кредити в Україні будуть видаватися банками за новими правилами, пише РБК

НБУ істотно змінив старий порядок оформлення споживчих позик. Відтепер українські банки та різні фінансові посередники зобов'язані інформувати клієнтів про всі нюанси позики. Зокрема, фінансові організації зобов'язані повідомляти всі можливі санкції за прострочення.

Нові вимоги щодо видачі кредитів набрали чинності з 19 січня 2020 року в зв'язку із змінами в законодавстві щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

У вартість кредиту банки відтепер зобов'язані включати додаткові витрати. Мова йде про послуги нотаріусів, держрегуляторів, оцінювачів та інших третіх осіб. Крім того, у вартість включаються страхові платежі, а також обов'язкові державні збори та податки.

У НБУ вважають, що нововведення має дати українцям повне уявлення про всі можливі витрати при отриманні кредитних коштів.

При отриманні кредиту прозорою стане наступна інформація:

Остаточні терміни і періодичність погашення;

Всі можливі штрафні санкції;

Додаткові комісії і витрати;

Умови дострокового погашення.

За приховування інформації банкам загрожують штрафи на суму від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів за кожний такий випадок (від 5 100 до 10 200 грн). Українці мають право поскаржитися на недобросовісних фінансистів в управління захисту споживачів фінансових послуг НБУ.

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