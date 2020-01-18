Структури, пов'язані з Ігорем Коломойським, вирішили "задушити" Приватбанк позовами

За останні півтора місяці у справі Приватбанку в суд подали 285 позовів, пише Hyser.com з посиланням на підтвердження цієї інформації юристами банку.

За словами юристів, позови розділені на три групи. Найбільша (складається з 220 позовів) - трансформаційна. Ці позови подали 36 компаній, які перед націоналізацією Приватбанку стали його позичальниками через перетворення його корпоративного портфеля більш ніж на сто мільярдів гривень.

Наступна група позовів (45 штук) - від міноритарних акціонерів до Господарського суду міста Києва. Ці акціонери також мають намір оскаржити конвертацію, яку провели примусово, їх депозитних вкладень в нові акції банку, випущені в кінці 2016 року, коли відбулася націоналізація банку.

І зрештою третю групу входять 20 позовів проти керівників Приватбанку.

Раніше ми повідомляли стало відомо, що Приватбанк блокує гроші клієнтів. За словами постраждалої, що залишила відгук на сайті "Мінфіну", банк закрив доступ до 1300 гривень у неї на карті.

"Перераховую 6000 грн. Приходить повідомлення: баланс 4700 грн. Дзвоню оператору: де 1300?», - клієнтка зазначила, що ніяких боргів не має. Вона зробила платіж на 1500, в підсумку з її картки зняли 1500 і ще заблокували 1300, які в підсумку пообіцяли повернути через 10 днів.

Також ми писали, Приватбанк змінив умови верифікації. Додаток Приват24 буде відслідковувати переміщення клієнтів банку за допомогою визначення геолокації. Нав'язана послуга, на щастя, стосується тільки "Фізичних осіб - підприємців".

Відзначимо, така перевірка є обов'язковою процедурою, без проходження якої рахунок буде заблокований. Не погодитися на відстеження - неможливо.

У банку запевняють, що нововведення використовується для зміцнення безпеки платежів.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.