Клиенты национализированного ПриватБанка продолжают оставлять жалобы на компанию, заявляя, что банк неправомерно списывает деньги с их счета.

Как рассказал один из клиентов банка на сайте Минфин, он до последнего считал ПриватБанк одним из лучших украинских банков, был его клиентом более 10 лет, но недавние ситуации заставили его изменить мнение.

По словам клиента, за последние два года банк подставляет его на деньги уже в четвертый раз. Первый раз банк списал 5000 гривен. Когда мужчина спросил, что это за списание, в учреждении ответили, что полгода не взимали с него комиссию, а теперь нашли ошибку и исправили ее. Мужчина отметил, что не стал тогда обращаться в суд из-за 5000 гривен.

Через год с картой произошла похожая ситуация. С карты списалось 2100 гривен, которые пошли на американский сайт. В банке заявили, что списание средств возможно, если ранее человек вводил на этом сайте свои реквизиты – данные карты.

«Отмечаем, что в случае привязки карты к сайту, держатель карты тем самым дает согласие на списание платежей данным сайтом/сервисом без необходимости повторного подтверждения операции», - сообщили в техподдержке.

Клиент рассказал, что его карта действительно была подвязана к сайту, но он установил лимит на свою карту, который перестал работать. Именно поэтому мошенники смогли списать деньги. В банке ответили, что «такое бывает..».

После этого у клиента было еще две неприятных истории с кредитным лимитом, который ему то повышали, то понижали. В итоге мужчине приходилось за несколько дней искать большие суммы денег, чтобы безпроцентно погасить карту.

«Это реально последняя капля. Это уже не ПриватБанк, а какое-то кидалово. Уже нет терпения, честное слово», - заявил мужчина.

Кстати, на днях в ПриватБанке уже случался подобный сбой. Клиентка рассказала, что Приват завис во время пополнения карты. После того, как загрузка восстановилась, на экране появился номер карты постороннего человека. После общения с техподдержкой выяснилось, что никакого сбоя не было, и деньги, проглоченные терминалом, клиентке не вернули.

Как сообщала Politeka, кредиты в Украине будут выдавать по-новому: за что грозит штраф, подробности.

Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.