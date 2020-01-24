Державна служба фінансового моніторингу України зможе блокувати криптогаманці і вилучати незаконно отримані активи

Держфінмоніторинг отримав повноваження з'ясовувати джерела походження криптовалюти у громадян і, при необхідності, здійснювати блокування.

Про це повідомляє НБН з посиланням на forklog.com.

Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що Держфінмоніторинг у своїй роботі буде використовувати аналітичний інструмент, який дозволяє встановлювати не тільки звідки були отримані цифрові активи, але і на що були витрачені.

Також міністр уточнила, що дане відомство не може зупиняти операції з криптовалютой, але має повноваження блокувати гаманці і вилучати незаконно отримані кошти.

«Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптокошелька за результатами проведених комплексних розслідувань», — зазначила Маркарова.

Такі повноваження Держфінмоніторингу прописані в законі про впровадження норм FATF для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, прийнятій Верховною Радою 6 грудня 2019 року і будуть діяти починаючи з 24 квітня 2020 року.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг накрив сотні злочинних джерел доходів: "тероризм, корупція і чорний нал".

Як повідомляла Politeka, голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні.

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