Курс валют в Україні 2 лютого готує справжній сюрприз, оскільки гривня різко слабшає і втратить позиції після тимчасової зупинки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Так, 100 доларів обійдуться в 2491,96 гривень. А за 100 євро доведеться віддати 2747,51 гривню.

Ситуація зміниться вже 3 лютого. За 100 американських "вічнозелених" потрібно буде викласти 2502,94 гривень. А за 100 євро потрібно доведеться віддати 2765,87 гривень.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні проб'є психологічну позначку, і це станеться дуже скоро. Про це заявив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Зараз курс української гривні продовжує знижуватися, і гривня торгується на рівні 24,99 грн/$. Така динаміка спостерігається на тлі заяви Нацбанку України про те, що він погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 3,3% з 3,5%. Крім того, регулятор за базовим сценарієм очікує зниження облікової ставки до 7% річних до кінця 2020 року.

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