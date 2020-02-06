Курс валют в Україні готує справжній подарунок, гривня покаже силу і змусить долар і євро подешевшати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, ситуація з курсом долара буде наступною: за 100 вічнозелених доведеться віддати 2479,59 грн (-5,64 грн).

Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: 100 банкнот обійдуться в 2731,52 (-14,04 грн).

Також в НБУ повідомили, що до середини 5 лютого долар торгувався за курсом 2484,07 за 100 купюр.

Як повідомлялося раніше, курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні. Про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у своєму Facebook.

зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

"Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється за зміни чи у світі, або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може тимчасово вплинути на таку зміну, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили, щоб протистояти серйозним змінам курсу", - пояснив всі нюанси глава профільного міністерства.

Нагадаємо, курс долара обвалиться, вже скоро: що чекає гривню.

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