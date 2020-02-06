Курс валют в Украине готовит настоящий подарок, гривна покажет силу и заставит доллар и евро подешеветь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, ситуация с курсом доллара будет следующей: за 100 вечнозеленых придется отдать 2479,59 грн (-5,64 грн).

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: 100 банкнот обойдутся в 2731,52 (-14,04 грн).

Также в НБУ уточнили, что к средине 5 февраля доллар торговался по курсу 2484,07 за 100 купюр.

Как сообщалось ранее, курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне. Об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может временно повлиять на такое изменение, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы, чтобы сопротивляться серьезным изменениям курса", - объяснил все нюансы глава профильного министерства.

Напомним, курс доллара обвалится, уже скоро: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.