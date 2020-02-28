Зміцнення гривні не пішло на користь, більш того, цей стан - нестійкий

Про це заявив експерт у фінансовій сфері Іван Компан в інтерв'ю на Ukrlife.tv.

За його словами, зміцнення гривні позитивно для імпортерів, однак негативно позначається на експортерах.

"Вона б'є по українській промисловості. Ті, хто виробляють в Україні. Ті, хто орієнтований на експортні ринки, це знижує їх прибуток і створює умови, в яких вони працюють гірше. Ті, хто продають в Україні, все одно український ринок відкритий для імпортних товарів. Ревальвуючи гривню, ми допомагаємо іноземним компаніям зайти на наш ринок", - заявив експерт.

Він додав, що в держбюджеті закладено девальвація, і в цьому немає нічого страшного.

«Я не кажу, що для цього необхідно обвалити гривню, адже це стане катастрофою для мільйонів наших громадян. Але Україні потрібна планова, невелика девальвація гривні. Так, як це було закладено в держбюджеті, який є законом України. Коли у всьому світі девальвують валюти для підтримки своїх ми зміцнили гривню і тримаємо до цих пір", - говорить співрозмовник.

До речі, у Міністерстві економіки заявили про те, що показники інфляції та курсу гривні в 2020 році будуть відкориговані.

При цьому Компан нагадав, що за штучним стримуванням курсу в Україні зазвичай трапляється обвал.

"Не треба допускати обвалу гривні, - ред.). Але коли ми тримали по 5 (курс гривні, - ред.) – потім завалилася, тримали по 8 – потім завалилася. Я дуже сподіваюся, що зараз у нас нічого не впаде. Нам це не треба. Це буде катастрофа і шок, це буде дуже погано. Для того, щоб не завалилася, не треба стискати цю пружину. По трохи, плавно девальвируйте (гривню, - ред.) і дбайте про своїх, а не чужих. Виходить, що ми дбали про те, щоб до нас приходили фінансові інвестори або спекулянти. Підтримуйте своїх", - звернувся він із закликом до влади.

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