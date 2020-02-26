Курс валют в Украине 26 февраля неприятно удивит всех, доллар и евро начнут новый прорыв

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся в 2453,07 гривен (+3,12). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро – 2660,35 за сто купюр (+9,26).

Уточняется, что к средине вторника, 25 февраля, 100 долларов торговались по курсу 2452,77 гривен.

Как сообщалсь ранее, условия для укрепления курса гривны сложились на сегодняшний день просто удачно.

"Курс гривны зависит от мировой экономики, но, пока условия торговли для Украины просто идеальны. Ситуация последние пару месяцев улучшается. У нас растет стоимость товаров, которые продает Украина, а падает стоимость товаров, которые покупает Украина. В первую очередь - это газ и нефть. Поэтому для гривны, пока все прекрасно", - заметил эксперт, добавив, что все может измениться из-за мировой экономики.

Кроме того, он рассказал, почему произошло укрепление гривны относительно к доллару.

"Гривна укрепляется за счет того, что у нас хороший денежный баланс. У нас больше денег в страну заходит, чем выходит. Речь не только об облигациях. Например, в прошлом году к нам зашло 4 миллиарда инвесторов. Деньги инвестров могли стать тригером, но главное - это все же позитивный платежный баланс. Торговый баланс у нас остается в минусе, но это лишь часть платежного баланса, который глобально работает у нас в плюсе", - рассказал Фурса.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

Как Politeka писала, что курс валют снова удивит украинцев, доллар на грани падения

Также Politeka сообщала, что курс валют снова резко изменился, гривна беспощадна