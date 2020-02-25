Стало известно, какие новые деньги скоро будут запущены в оборот в Украине

Об этом пишет портал 24.

Как известно, уже сегодня, 25 февраля, в оборот запускают обновленную банкноту номиналом 200 гривен.

Современные технологии позволяют достаточно легко подделывать бумажные деньги. Сейчас фальшивки буквально заполонили Украину.

Их можно получить в магазине, на рынке и даже в банке, поэтому эксперты решили обезопасить украинцев и работают над усовершенствованием современных средств противодействия мошенничеству и производству фальшивых денег.

Купюры с обновленной защитой по своему дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Таким образом, НБУ завершит оптимизацию текущего номинального ряда. Эта оптимизация продолжалась с 2014 года.

Если сегодня в оборот запустят купюру в 200 гривен, то летом в обращении появятся новые монеты номиналом 10 гривен.

Но украинцам, как рассказывают эксперты, не стоит пугаться, ведь в будущем рассчитываться можно будет одновременно как старыми банкнотами, так и новыми монетами. То есть, бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изымать из обращения, поэтому ими будут рассчитываться, пока бумажные деньги не испортятся.

Но есть и такие аналитики, которые уверены, что НБУ обновляет деньги из-за инфляции в стране.

По словам Андрея Блинова, изменение банкнотно-монетного ряда – реакция на инфляцию, которая достаточно давно произошла. И в качестве примера он привел 2006 год, когда НБУ выпустил самую крупную банкноту номиналом 500 гривен.

"Нужно понимать: выпуск банкнот большего номинала означает не инфляцию в будущем, а в прошлом", - объяснил он.

НБУ же планирует привести откорректированный банкнотно-монентний ряд к 12 единицам. Скоро будет шесть банкнот 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Соответственно, будет столько же монет.

Но регулятор может также обновлять деньги, поскольку они быстро "стареют".

"Мелкие банкноты изнашиваются буквально за год-два, монеты могут находиться в обращении и 10-20 лет, без потерь внешнего вида. Это мировая практика. Добавлю, что есть и экономическая составляющая себестоимости – у нас монеты 1, 2, 5, 10 гривен недорогие и современные, стальные с гальванопокрытием никелем", – подытожил Блинов в общении с журналистами.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.