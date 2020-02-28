Укрепление гривны не пошло на пользу, более того, это состояние - неустойчиво

Об этом заявил эксперт в финансовой сфере Иван Компан в интервью на Ukrlife.tv.

По его словам, укрепление гривны положительно для импортеров, однако негативно сказывается на экспортерах.

"Оно бьет по украинской промышленности. Те, кто производят в Украине. Те, кто ориентирован на экспортные рынки, это снижает их прибыль и создает условия, в которых они работают хуже. Те, кто продают в Украине, все равно украинский рынок открыт для импортных товаров. Ревальвируя гривну, мы помогаем иностранным компаниям зайти на наш рынок", - заявил эксперт.

Он добавил, что в госбюджете заложена девальвация, и в этом нет ничего страшного.

«Я не говорю, что для этого необходимо обвалить гривну, ведь это станет катастрофой для миллионов наших граждан. Но Украине нужна плановая, небольшая девальвация гривны. Так, как это было заложено в госбюджете, который является законом Украины. Когда во всем мире девальвируют валюты для поддержки своих, мы в это время гривну укрепили и держим до сих пор", - говорит собеседник.

К слову, в Министерстве экономики заявили о том, что показатели инфляции и курса гривны в 2020 году будут откорректированы.

При этом Компан напомнил, что за искусственным сдерживанием курса в Украине обычно случается обвал.

"Не надо допускать обвала (гривны, - ред.). Но когда мы держали по 5 (курс гривны, - ред.) – потом рухнуло, держали по 8 – потом рухнуло. Я очень надеюсь, что сейчас у нас ничего не рухнет. Нам это не надо. Это будет катастрофа и шок, это будет очень плохо. Для того, чтобы не рухнуло, не надо сжимать эту пружину. По чуть-чуть, плавно девальвируйте (гривну, - ред.) и заботьтесь о своих, а не о чужих. Получается, что мы заботились о том, чтобы к нам приходили финансовые инвесторы или спекулянты. Поддерживайте своих", - обратился он с призывом к властям.

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