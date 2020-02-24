Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерном начислении задолженности

Свою историю на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он взял кредит в размере 500 гривен еще в 2008 году, но вынужден его оплачивать до сих пор.

"Брал кредит в 2008 году — 500 грн. В 2008-2009 годах высчитывали по 50 грн с зарплатной карты, а в 2009 году закрыли карту - в банке перерезали, потом филиал Приват банка закрылась и справку о закрытии никто не дал. В 2016 году, работая на одном из предприятий, где тоже зарплата шла через Приватбанк, вы сняли 1701 грн за два месяца без всяких предупреждений", - пожаловался недовольный клиент.

Мужчина также отметил, что вынужден обращаться в суд, поскольку ему поступают угрозы от сотрудников ПриватБанка.

"С 2018 г. я нахожусь в "черном списке" Вашего банка и постоянно получаю угрозы "заплати". Где Ваша совесть? Вы даже выписку не предоставляете. А с меня без основания требуете. До встречи в суде", - резюмировал недовольный клиент в своем негативном отзыве.

"Позвольте, пожалуйста, нам подробно рассмотреть Ваш случай и разобраться в сложившейся ситуации. Для этого мы пригласили в личном сообщении Ваш контактный номер", - лаконично отреагировал на жалобу представитель национализированного ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.