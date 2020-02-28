Курс валют в Украине 28 февраля удивит всех, гривна спровоцирует настоящую панику у доллара

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся вам в 2456,1 гривну (-8,8 грн). А вот с курсом евро ситуация будет совершено другой – за сто банкнот придется отдать 2692,99 гривен (+12,78 грн).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине четверга доллар торговался по 24,585 гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины.

Об этом сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Как стало известно, в сети появился некий «Украинский народный банк», который предлагает инвестировать деньги в его акции.

В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация. Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.

Напомним, что ПриватБанк вешает на украинцев "вечные" кредиты: детали скандала.

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