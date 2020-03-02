Курс валют в Україні 2 березня різко здивує всіх, долар і євро проявлять характер і змусять гривню трястися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за сто доларів в обміннику доведеться віддати 2459 гривень (+3,1 порівняно з п'ятницею).

Аналогічною ситуація буде виглядати і з курсом євро. За 100 купюр потрібно буде віддати 2697,89 гривень (+4,9 порівняно з минулим днем торгів).

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Більш того, Національний банк уточнює, що до середини п'ятниці, 28 лютого, вартість ста американських «вічнозелених» становила 2458,03 гривні.

До цього ми повідомляли про те, що курс долара в березні буде коливатися в діапазоні 24-25 грн.

Міняти або не міняти гривні на долари – це актуальне питання для багатьох українців останні кілька місяців. З одного боку, всі бояться різкого стрибка валют, а з іншого – вона мало не кожен день дешевшає. Тому не всі розуміють, чого чекати від того ж долара в 2020 році і взагалі що відбувається з гривнею.

Прогноз на березень зробив старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб.
За його словами, в американської валюти може бути як зростання, так і падіння.

"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – стверджує експерт.

деньги, доллары, евро

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

Як повідомляла Politeka, долар влаштує гривні спекотну весну: "у березні курс буде...".

Також Politeka писала, що курс валют на вихідних знову здивує українців, долар і євро готують атаку.