Курс валют в Украине 2 марта резко удивит всех, доллар и евро проявят характер и заставят гривну трястись

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за сто долларов в обменнике придется отдать 2459 гривен (+3,1 по сравнению с пятницей).

Аналогичной ситуация будет выглядеть и с курсом евро. За 100 купюр нужно будет отдать 2697,89 гривен (+4,9 по сравнению с прошлым днем торгов).

Более того, Национальный банк уточняет, что к средине пятницы, 28 февраля, стоимость ста американских «вечнозеленых» составляла 2458,03 гривны.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн.

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

Прогноз на март сделал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, у американской валюты может быть как взлет, так и падение.

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – утверждает эксперт.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.