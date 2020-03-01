Доллар продолжает свое падение по отношению к гривне, в то время как евро начинает отвоевывать позиции

Об этом свидетельствует официальный курс валют в Украине, представленный Национальным банком. Отметим, что на выходных – 29 февраля и 1 марта – в Украине сохранился тот же курс валют, который был установлен для пятницы, 28 февраля.

Так, курс гривны к американскому доллару достиг отметки в 24.56 грн/$. Это на 12 копеек меньше, чем накануне - 24.65 грн/$. Таким образом, доллар продолжил свое падение по отношению к украинской валюте.

В то же время, курс евро напротив вырос на 12 копеек и составил 26.92 грн/€. До этого он держался на отметке в 26.80 грн/€.

До этого мы сообщали о том, что курс доллара в марте будет колебаться в диапазоне 24-25 грн.

Менять или не менять гривны на доллары – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

Прогноз на март сделал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, у американской валюты может быть как взлет, так и падение.

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – утверждает эксперт.

До этого мы также предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.