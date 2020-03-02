Економіка України може зіткнутися з серйозними труднощами вже в березні 2020 року

Про це заявив економічний експерт Олексій Дорошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми з вами вже в березні можемо відчути досить великі проблеми, особливо якщо іноземці більше не будуть купувати, як раніше, велику кількість облігацій внутрішньої державної позики і почнуть їх продавати. Якщо ми не зможемо більше позичати, то нам критично потрібні будуть гроші МВФ. Зараз їх гроші і їх поради нам не потрібні. Але як тільки іноземців на ринку ОВДП не стане, ми будемо кричати "Караул", - підкреслив він.

Також експерт висловив свою думку щодо можливого подорожчання долара і зниження курсу гривні до 30 грн/дол.

"Ні, я думаю, що тут все буде досить спокійно. На сьогодні найбільш професійними структурами залишилися Національний банк і Міністерство фінансів. Ми їх критикуємо професійно, а не політично. А професійно, якраз на цих двох китах тримається. Дуже часто говорять, що потрібно ламати систему. Проблема в тому, що система вже поламана. Міністр може на голову вставати, але проблеми як були, так і залишаються, тому що системи немає. А побудувати нову вони (Кабмін А. Гончарука, - ред.) не можуть. Тому ми опинилися у вакуумі влади", - зазначив Дорошенко.

Нагадаємо, раніше прогноз на березень зробив старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб. За його словами, в американської валюти може бути як зростання, так і падіння.

"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому буде тяжіти до середини цього коридору. У більш довгостроковій перспективі курс також ще не визначився з напрямом", – стверджує експерт.

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