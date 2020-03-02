Экономика Украины может столкнуться с серьезными трудностями уже в марте 2020 года

Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы с вами уже в марте можем почувствовать достаточно большие проблемы, особенно если иностранцы больше не будут покупать, как раньше, большое количество облигаций внутреннего государственного займа и начнут их продавать. Если мы не сможем больше занимать, то нам критически нужны будут деньги МВФ. Сейчас их деньги и их советы нам не нужны. Но как только иностранцев на рынке ОВГЗ не станет, мы станем кричать "Караул", - подчеркнул он.

Также эксперт высказал свое мнение относительно возможного подорожания доллара и снижения курса гривны до 30 грн/долл.

"Нет, я думаю, что здесь все будет достаточно спокойно. На сегодня наиболее профессиональными структурами остались Национальный банк и Министерство финансов. Мы их критикуем профессионально, а не политически. А профессионально, как раз на этих двух китах держится. Очень часто говорят, что нужно ломать систему. Проблема в том, что система уже поломана. Министр может на голову вставать, но проблемы как были, так и остаются, потому что системы нет. А построить новую они (Кабмин А.Гончарука, - ред.) не могут. Поэтому мы оказались в вакууме власти", - отметил Дорошенко.

Напомним, ранее прогноз на март сделал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его словам, у американской валюты может быть как взлет, так и падение.

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – утверждает эксперт.

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