Курс валют в Україні 3 березня спровокує паніку на ринку, гривня здасть позиції відразу на кілька пунктів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

наприклад, за сто американських банкнот доведеться віддати 2481,8 гривень (+22 грн). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – за сто банкнот доведеться викласти 2760,75 грн (+62,88 гривень).

Уточнюється, що до середини понеділка, 2 березня, сто американських «вічнозелених» стилі 2477,21 гривень.

Як повідомлялося рані, економіка України може зіткнутися з серйозними труднощами вже в березні 2020 року. Про це заявив економічний експерт Олексій Дорошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми з вами вже в березні можемо відчути досить великі проблеми, особливо якщо іноземці більше не будуть купувати, як раніше, велику кількість облігацій внутрішньої державної позики і почнуть їх продавати. Якщо ми не зможемо більше позичати, то нам критично потрібні будуть гроші МВФ. Зараз їх гроші і їх поради нам не потрібні. Але як тільки іноземців на ринку ОВДП не стане, ми будемо кричати "Караул", - підкреслив він.

Також експерт висловив свою думку щодо можливого подорожчання долара і зниження курсу гривні до 30 грн/дол.

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