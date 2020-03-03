Курс валют в Украине 3 марта спровоцирует панику на рынке, гривна сдаст позиции сразу на несколько пунктов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

К примеру, за сто американских банкнот придется отдать 2481,8 гривен (+22 грн). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро – за сто банкнот придется выложить 2760,75 грн (+62,88 гривен).

Уточняется, что к средине понедельника, 2 марта, сто американских «вечнозеленых» стили 2477,21 гривен.

Как сообщалось ране, экономика Украины может столкнуться с серьезными трудностями уже в марте 2020 года. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы с вами уже в марте можем почувствовать достаточно большие проблемы, особенно если иностранцы больше не будут покупать, как раньше, большое количество облигаций внутреннего государственного займа и начнут их продавать. Если мы не сможем больше занимать, то нам критически нужны будут деньги МВФ. Сейчас их деньги и их советы нам не нужны. Но как только иностранцев на рынке ОВГЗ не станет, мы станем кричать "Караул", - подчеркнул он.

Также эксперт высказал свое мнение относительно возможного подорожания доллара и снижения курса гривны до 30 грн/долл.

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.